Venezia cambia guida tecnica dopo sei sconfitte esonerato Giovanni Stroppa

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Il ko contro l’Atalanta chiude l’esperienza dell’allenatore della promozione mentre Zanetti e Nicola sono tra i candidati alla successione

Il Venezia FC ha ufficializzato l’esonero di Giovanni Stroppa, mettendo fine all’incarico del tecnico che aveva riportato gli arancioneroverdi in Serie A nella scorsa stagione. La decisione arriva dopo la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta, la sesta consecutiva in campionato, con la squadra ancora ferma a zero punti.

Per il club lagunare si apre così una nuova fase, con l’obiettivo di interrompere la serie negativa e recuperare terreno nella corsa alla salvezza.

Il risultato di Bergamo pesa sulla scelta del Venezia

La trasferta contro l’Atalanta ha segnato il punto decisivo di un avvio di stagione senza risultati utili. Sei sconfitte nelle prime sei giornate hanno spinto la società a intervenire sulla panchina, nonostante il traguardo raggiunto con Stroppa pochi mesi prima.

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Il cambio di allenatore rappresenta il tentativo di dare una scossa alla squadra. Per risalire la classifica servirà trasformare la reazione attesa in punti, ritrovando continuità e fiducia dopo un inizio di campionato particolarmente difficile.

Il saluto al tecnico della promozione

L’addio non cancella il ruolo di Giovanni Stroppa nel ritorno del Venezia nella massima serie. Sotto la sua guida, gli arancioneroverdi avevano conquistato la promozione nella stagione 2025 2026, al termine di un campionato di Serie B vissuto da protagonisti.

Nel comunicare l’esonero, la società ha ringraziato l’allenatore e il suo staff, riconoscendo il lavoro svolto e l’impegno dimostrato durante l’esperienza alla guida della squadra.

Zanetti e Nicola tra i candidati per la panchina

L’attenzione si sposta ora sulla scelta del nuovo allenatore del Venezia. Tra i nomi accostati alla panchina figurano Paolo Zanetti e Davide Nicola, mentre il comunicato dell’esonero non indica il successore.

Per Zanetti si tratterebbe di un ritorno: ha già allenato il club dal 2020 al 2022, conquistando una promozione in Serie A. Nicola porta invece l’esperienza maturata in diverse situazioni di emergenza e nella gestione di squadre impegnate nella lotta per non retrocedere.

Chi raccoglierà l’eredità di Stroppa dovrà intervenire rapidamente, cercando di restituire equilibrio e sicurezza a un gruppo chiamato a cambiare passo. La priorità del Venezia resta muovere la classifica e riaprire il proprio campionato.