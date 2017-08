Venezia, ciclista travolto e ucciso da diciottenne: individuato grazie ai genitori

VENEZIA, 29 AGOSTO- L’incidente avvenuto nella prima mattinata sulla provinciale 90 di Eraclea è stato fatale per un uomo in bicicletta, un turista sloveno sulla sessantina, travolto da un’auto guidata da un diciottenne del posto.



L’episodio drammatico è avvenuto questa mattina intorno alle sei, nelle vicinanze dello svincolo di Torre di Fine.

Secondo la ricostruzione, il giovane si è trovato davanti il ciclista sul ponte di Revedoli, quest’ultimo, proveniente da Eraclea mare, proseguiva in direzione del paese. Il conducente, dopo la collisione con il ciclista, non si è fermato, proseguendo fino alla propria abitazione.

I genitori, notando che la macchina riportasse notevoli ammaccature e una gomma fosse squarciata, hanno chiesto al figlio spiegazioni, il quale si è giustificato dicendo di aver forato ed è poi andato a dormire.



I genitori si sono però insospettiti, vista l’improbabilità di una semplice foratura, e hanno deciso di percorrere a ritroso la strada fatta dal figlio. Giunti sul luogo dell’incidente, hanno visto l’ambulanza e i carabinieri, che hanno fatto aumentare in loro i dubbi.



Una signora passata di lì poco dopo l’investimento, trovando l’uomo a terra tramortito, aveva infatti chiamato i soccorsi, ma non c’era stato null’altro da fare se non dichiararne il decesso, mentre gli inquirenti avevano iniziato a raccogliere rilievi e ipotizzare la dinamica dell’incidente.



I sospetti dei genitori, ormai troppo forti, sono stati rivelati ai carabinieri, raccontando loro dell’auto ammaccata e della versione raccontata dal ragazzo. Avendo già recuperato alcuni pezzi di un’auto, le forze dell’ordine sono andate a casa della famiglia e hanno visionato il mezzo.

Il giovane, che dormiva, è stato fatto svegliare e vestire, per poi essere portato in caserma per alcune verifiche.



Dopo aver sentito il magistrato di turno, il giovane veneziano è stato fermato con l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso, sospettato peraltro di essere sotto effetto di alcol e droghe quando era alla guida, come già conferma il Corriere del Veneto.



