Venezia, muore per aneurisma trentunenne incinta di cinque mesi

VENEZIA, 16 FEBBRAIO - Una trentunenne è morta nella notte a Venezia a causa di un aneurisma.

La giovane, originaria di Maerne e residente a Venezia, era incinta al quinto mese, una gravidanza regolare, non c’erano stati problemi se non fino alla scorsa settimana, con risultati fatali.



Il dramma è avvenuto alle 3 di notte nella casa di Sant'Elena dove Monia abitava con il suo fidanzato Jacopo, gondoliere. Una serata come tante, racconta il ragazzo in lacrime “d'un tratto si è svegliata con conati di vomito”, ha spiegato.

La giovane infatti stava tranquillamente dormendo quanto all'improvviso ha iniziato ad avvertire forti dolori alla testa, fino a vomitare e perdere i sensi.

Una situazione disperata, ma Jacopo non s’è perso d’animo e ha chiamato il padre, oltre ai soccorsi. I sanitari del 118 hanno capito subito che la situazione era gravissima e l'hanno trasportata con urgenza all’ospedale di Venezia. In seguito, è stata portata a Mestre prima e Padova poi, sempre con l’unico scopo di salvare lei e il feto. Tutto è stato vano.

Dopo 7 giorni di agonia, tutto è finito. Nessuna speranza né per lei nè per il maschietto che avrebbe dovuto chiamarsi Edoardo e nascere il prossimo giugno.

Giulia Piemontese

(Immagine da: cittacorriere.com)