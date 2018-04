Venezia: No Global rimuovono il tornello di fronte al Ponte di Calatrava

VENEZIA, 29 APRILE – Continuano le polemiche per i tornelli che il Comune di Venezia ha deciso di installare presso i punti più affollati della città, al fine di gestire gli ingressi dei turisti, che, soprattutto in vista del ponte del primo Maggio, sono attesi come sempre in gran numero.

Questa mattina, un gruppo composto da circa trenta giovani, appartenenti ad un centro sociale – il “Laboratorioccupato Morion”- ha divelto il varco che si trova ai piedi del Ponte di Calatrava, che collega piazzale Roma alla stazione di Santa Lucia. La struttura è stata successivamente spostata, e ricoperta di uno striscione, con sopra uno slogan: “Venezia non è una riserva, non siamo in via di estinzione”. Gli attivisti hanno inoltre scandito al megafono le ragioni della loro protesta, affermando come “Questi tornelli non regolano il turismo di massa. L’unico rimedio contro il turismo di massa è la residenza: la Giunta dovrebbe aiutare i cittadini a trovare casa”.

Le motivazioni del gesto sono state spiegate anche attraverso un comunicato, in cui il gruppo No Global ha espresso tutta la sua opposizione contro l’iniziativa del Comune. In esso, si legge: “le immagini della città sbarrata, dell’ingresso selettivo, della riduzione dell’urbano a parco a tema, susciterebbero un sorriso amaro se fossero l’ennesima provocazione dell’ennesimo artista intenzionato a denunciare la progressiva ‘morte di Venezia’ Suscitano invece indignazione perché simboleggiano la resa definitiva di un’amministrazione che non solo si copre di ridicolo globale, ma che contemporaneamente alza le mani di fronte all’emergenza esodo, all’impoverimento demografico e sociale della città che amministra”.

In ogni caso, il comandante della polizia municipale di Venezia, Marco Agostini, ha comunicato che il varco verrà ripristinato al più presto, e ha affermato come, da parte di questi attivisti, vi sia in realtà il solo obiettivo di farsi pubblicità: "Vuol dire che la cosa funziona" ha dichiarato, rivolgendosi all'Ansa.

fonte immagine: Deliapress.it

Flaminia Costanzi