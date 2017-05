Venezia, scontro fatale: morto il dj Fabio T

VENEZIA, 21 MAGGIO - Avrebbe perso il controllo della sua Toyota e sarebbe finito contro un platano.

Per Fabio Tasca, trentacinque anni, dj noto con il nome di FabioT, non c’è stato nulla da afre. Era originario di Cinto Caomaggiore, Venezia, e questa notte intorno alle 4.30 stava rientrando da una serata in Friuli. L’impatto fatale sarebbe avvenuto poco distante dalla sua abitazione, in via Portogruaro. L'uomo sarebbe morto sul colpo, la causa pare possa essere un colpo di sonno. Avviate indagini a cura della Procura di Pordenone.

Luna Isabella

(foto da larena.it)