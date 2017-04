Venezia, troppi turisti. Si sperimenta il conta-persone

VENEZIA, 28 APRILE - Venezia è stufa di essere invasa dai turisti. Per questo il comune ha deciso di sperimentare il conta-persone per regolare l'afflusso di persone nei punti strategici della città. Insieme a questo, la Giunta comunale ha messo a punto altri provvedimenti volti a migliorare la vita dei cittadini ma anche dei visitatori è nei prossimi giorni dovranno passare al Governo e all'Unesco per la loro approvazione.

Uno dei provvedimenti più importanti è quello che tutela i residenti di Venezia. L'obiettivo è quello di evitare che i cittadini con residenza veneziana possano decidere di abbandonare la città a causa del trambusto creato dai milioni di turisti.

Il conta-persone era stato approvato tempo fa dal responsabile dei Beni culturali, Dario Franceschini, che ha dichiarato che “Fontana di Trevi a Roma, Ponte Vecchio a Firenze, piazza san Marco Venezia non possono più sostenere masse indiscriminate”.

Tra pochi giorni il provvedimento verrà messo in atto e verranno posti dei sistemi conta-persone nei punti che solitamente sono più affollati, ovvero Ponte degli Scalzi, Ponte di Calatrava, Rio Terà' Lista di Spagna, Ponte di Santa Chiara, Ponte del Prefetto, Ponte dei Tre Ponti.

Verranno poi create delle nuove aree di ristoro specifiche per i turisti e delle campagne pubblicitarie mirate per i periodi di maggiore affluenza.

“Un provvedimento molto atteso con cui l’Amministrazione comunale inizia a dare risposte concrete al tema della gestione dei flussi turistici”, ha spiegato Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, aggiungendo che, “come richiesto anche dal Comitato del Patrimonio Mondiale Unesco e come previsto dalle linee programmatiche di mandato 2015-2020, siamo riusciti a individuare una serie di azioni per regolare i flussi turistici e renderli compatibili con la vita quotidiana dei cittadini residenti.”

Chiara Fossati

immagine da lastampa.it