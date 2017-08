Venezia, uccide la moglie. Poi si suicida

VENEZIA, 17 AGOSTO - Ipotesi di omicidio-suicidio a Dogaletto di Mira, nel veneziano. Un uomo avrebbe infatti cagionato la morte della propria moglie a colpi di pistola, e si sarebbe successivamente suicidato. L’ipotesi più accreditata è dunque quella dell’omicidio-suicidio ma al momento non sono noti i dettagli della vicenda.

Sul posto sono intervenute le Forze dell’ordine, tra cui Polizia e Carabinieri. I corpi sono stati ritrovati in via Trieste, situata in una piccola via di campagna. L’omicida potrebbe essere un uomo delle Forze dell’ordine, e si sarebbe tolto la vita dopo averla sottratta alla moglie.

L’agente in questione sarebbe Luigi Nocco, reo di aver ucciso la moglie Sabrina e di essersi successivamente suicidato. Il fatto sarebbe accaduto nelle prime ore della mattina. I due stavano attraversando un periodo difficile e nelle ultime settimane si stavano separando.



foto da: si24.it

Cosimo Cataleta