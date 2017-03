Venezia,chiuso aeroporto "Marco Polo" per atterraggio d'emergenza: disagi al traffico aereo

VENEZIA, 07 MARZO - Disagi nel primo pomeriggio all'aeroporto di Venezia "Marco Polo", chiuso dopo che un piccolo aereo, un “piper”, con problemi al carrello ha chiesto di effettuare un atterraggio di emergenza.

La manovra, perfettamente riuscita, ha infatti avuto gravi ripercussioni sul traffico aereo: gli aerei in arrivo da Roma Fiumicino e da Londra sono stati dirottati rispettivamente a Trieste e a Bologna. Successive deviazioni anche a Verona.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il velivolo privato, probabilmente proveniente dall'Est Europa e diretto al Canova di Treviso, avrebbe eseguito diversi giri prima di iniziare la manovra d'atterraggio. Il biposto è stato poi subito circondato dai mezzi dei vigili del fuoco, i quali hanno predisposto uno strato di schiuma che ha impedito che l’aereo prendesse fuoco. A bordo vi erano due persone che non hanno riportato conseguenze.

Sul posto anche i mezzi di soccorso del 118 e delle forze dell'ordine.

Intanto l' Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (Ansv) ha aperto un'indagine per far luce sull'accaduto.

Attraverso una nota l’Agenzia ha riferito quanto segue: «L’ANSV, che ha aperto l’inchiesta di sicurezza sull’evento, ha prontamente autorizzato, per quanto di competenza, la rimozione del velivolo, disponendo, contestualmente, per la preservazione delle evidenze utili alla propria attività di indagine».

[foto: repubblica.it]

Antonella Sica