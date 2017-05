Venezuela: Capriles, Maduro uccide innocenti

ROMA, 01 MAGGIO - "A voi italiani dico solo questo: non dimenticate Pinochet, e non permettete che si ripeta in Venezuela".

Lo chiede in un'intervista alla Stampa Henrique Capriles, governatore dello Stato di Miranda e leader dell' opposizione. "Sono cattolico e ho grande stima per il Santo Padre, ma credo che vada aggiornato sulla situazione. Qui non ci sono un Paese o un'opposizione divisa; non c'è una parte che vuole il dialogo e una che lo rifiuta. C'è solo un regime che uccide persone innocenti per conservare il potere", dice Capriles lanciando un appello al Papa.

In Venezuela, spiega, "il governo ha fatto un colpo di stato, esautorando il Parlamento, e per difendere il suo potere dalle proteste legittime dei cittadini sta commettendo reati contro persone innocenti. Qui stiamo piangendo studenti uccisi dalla polizia che spara i lacrimogeni come proiettili: Maduro entrerà nella lista dei genocidi della storia. A questo governo non importa nulla della vita, e lo ha dimostrato. Non gli importa se la gente rovista nella spazzatura per mangiare. Davanti a ciò servono l'unione e la fermezza dei venezuelani".

"In Venezuela la situazione è critica, non abbiamo mai vissuto una crisi così in tutta la nostra storia. Questo è il momento più oscuro del Paese". "Qui non ci sono problemi di ordine pubblico, ma una brutale repressione", sottolinea. "Crimini, persone innocenti uccise. Non solo a Caracas, perché le violenze più orribili accadono fuori dalla città, per mano delle milizie paramilitari filogovernative. È importante che il mondo lo sappia".

Ginevra Candidi

immagine di diariorepublica.com