Venezuela: Costituente di Maduro occupa il Parlamento

CARACAS, 8 AGOSTO – L’emiciclo del Palazzo Federale Legislativo venezuelano ha visto insediarsi la nuova Assemblea Costituente promossa dal Governo di Nicolas Maduro. Nell’edificio in cui si svolgevano finora le riunioni dell’Assemblea Nazionale, il Parlamento unicamerale controllato dall’opposizione e titolare del potere legislativo, sono iniziati oggi i lavori del nuovo Organo dello Stato venezuelano. Alla base del podio dove siede normalmente il Presidente del Parlamento sono stati affissi grandi ritratti di Simon Bolivar e Hugo Chavez.

Stalin Gonzalez, capogruppo della coalizione di opposizione MUD, ha denunciato tramite Twitter che gli agenti della Guardia Nazionale hanno impedito l’ingresso all’edificio ai vecchi deputati dell’opposizione. Egli ha poi affermato che il Governo di Maduro sta “invadendo spazi che non è in grado di occupare legittimamente”. La stessa Presidentessa della nuova Assemblea Costituente, Delcy Rodriguez, sarebbe entrata questa notte in modo violento nell’emiciclo insieme ai due deputati Vivas e Vazquez, secondo quanto riferito dal quotidiano El Nacional.

Proseguono intanto le manifestazioni di protesta contro il Governo, soprattutto negli Stati di Bolivar e Lara. Il bilancio degli scontri nelle piazze del Paese è salito a 123 vittime, molte delle quali sono giovani e studenti, anche se non esiste alcun conteggio pubblico ufficiale di esse dal momento che la pagina Twitter della Procura Generale è stata chiusa dopo l’estromissione del suo capo, Luisa Ortega Diaz, decisa dalla nuova Assemblea Costituente. Il deputato dell’opposizione Mejias ha però oggi annunciato la morte di altri due manifestanti, entrambi ventenni, che si aggiungerebbero ai tanti cittadini uccisi dall’odio e dalla violenza in cui da aprile il Paese sudamericano è precipitato.

Francesco Gagliardi

Foto: TVN Noticias