Venezuela, referendum: 7 milioni di voti contro il governo Maduro

CARACAS, 17 LUGLIO – Oltre sette milioni di voti contro il governo durante referendum per la possibile creazione di un’Assemblea costituzionale da parte del presidente Nicolas Maduro.

Il Venezuela “ha mandato un chiaro messaggio al Direttivo Nazionale e al mondo”, avrebbe confermato il rettore Cecilia García Arocha dell’Università Centrale del Venezuela, in seguito al netto schieramento del popolo venezuelano contro il governo dell’attuale Presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela.

La consultazione iniziata alle 7 del mattino ha confermato che il 98% dei votanti avrebbe esposto il proprio voto a sfavore del progetto di Maduro. Secondo i dati forniti dalla Commissione dei garanti sarebbero 6.492 381 le persone votanti nel paese e 693. 789 all'estero.

Inoltre, nonostante l’appello per “la pace nella pace, senza alcun incidente, rispettando le idee altrui” da parte del presidente, e la conferma da parte del presidente del parlamento Julio Borges riguardo lo svolgimento pacifico della consultazione, due uomini in moto avrebbero aperto il fuoco ferendo mortalmente una donna e risulterebbero altri tre feriti. Gli scontri all’interno del paese avrebbero preso il via dal primo di aprile, giorno in cui Maduro avrebbe annunciato la nascita della Costituente.

Alessia Terzo



Immagine da formiche.net