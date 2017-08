Venezuela, Trump: "Saremo in grado di ottenere una soluzione pacifica per la crisi"

CARTAGENA DE INDIAS, 14 AGOSTO - Il vicepresidente americano, Michael Richard Pence, in visita a Cartagena de Indias, ha incontrato il presidente della Colombia, Juan Manuel Santos, ed ha divulgato il pensiero del tycoon sull’attuale situazione in Venezuela: “Il presidente Trump è convinto che, lavorando insieme ai nostri alleati in America Latina, saremo in grado di ottenere una soluzione pacifica per la crisi sofferta dal popolo venezuelano".

Inoltre, Pence ha specificato che “la possibilità di un intervento militare non deve essere presa in considerazione”, e "né la Colombia né l'America Latina, dal sud del Rio Grande alla Patagonia, lo appoggerebbe". Infatti, i Paesi citati dal vicepresidente, considerano illegittima l'Assemblea Costituente caldeggiata da Nicolas Maduro ma hanno fermamente espresso la propria avversione ad una “opzione militare” evocata da Trump.

Immagini da: hindustantimes.com

Caterina Apicella