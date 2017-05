Venezuela: ucciso manifestante di 21 anni. Le vittime sono 66

CARACAS, 29 MAGGIO – Il bilancio delle vittime delle proteste di questi giorni contro il governo del Venezuela è di circa 66 persone. L’ultimo deceduto è un manifestante di 21 anni.

Secondo quanto riportato sul sito web ufficiale dalla Procura Nazionale, la morte del ragazzo, è avvenuta ieri, nella notte fra sabato e domenica, nello stato di Anzoategui, ad est di Caracas, nella parte nord-orientale del paese. La procura ha reso noto anche l’identità della vittima nonché la dinamica della sua uccisione. Il ragazzo attivista del partito di opposizione Volontà Popolare, è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco all’addome ed è morto successivamente in ospedale.

La situazione economica, unita ad accuse di corruzione dei membri del governo, ha spinto la popolazione a mobilitarsi in azioni di protesta già nella seconda metà del 2013. Il 29 marzo 2017 Il Tribunale Supremo di Giustizia, controllato dal governo, ha condannato il Parlamento per aver convalidato l'elezione di alcuni deputati accusati di brogli elettorali. Il tribunale ha così tentato di assumere il potere giudiziario, sottraendolo al Parlamento, nel quale l’opposizione ha la maggioranza, sintomo di una deriva autoritaria del paese posta in essere da Maduro. In seguito il Presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela ha invitato il tribunale a rivedere il suo verdetto. Ciò non ha impedito la degenerazione della protesta popolare.

Immagine da: ilpopulista.it

Caterina Apicella