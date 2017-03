Ventenne uccisa e gettata in un fosso. Nella notte fermato il fidanzato

TREVISO, 23 MARZO - Una ragazza di soli 20anni è stata uccisa e buttata in un fosso. Fermato nella notte il fidanzato, suo coetaneo che avrebbe confessato l’omicidio.

Entrambi sono stranieri,ma vivono da tempo in Italia. Il corpo è stato ritrovato nelle prime ore della notte di mercoledì, in un fossato in località Manzana nel Coneglianese.

La ragazza, forse incinta, da un primo esame del medico legale sembra essere morta per colpi inferti con un sasso o un altro corpo contundente. Sul posto gli investigatori della squadra mobile di Treviso che, guidati dal dirigente Claudio Di Paola, poco dopo hanno fermato e portato in commissariato a Conegliano il fidanzato 20enne, coetaneo della giovane.

Sarebbe stato proprio lui a uccidere la giovane ragazza e a tentare di occultarne il corpo nel fosso. Le indagini erano iniziate con la scomparsa da casa della ragazza, alcuni giorni fa. Il presunto omicida avrebbe confessato alle forze dell’ordine la sua responsabilità affermando che la morte della fidanzata sarebbe avvenuta durante una lite finita male.

Maria Minichino

(fonte immagine gelocal.it)