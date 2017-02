24/a giornata di Serie A, i risultati delle partite delle 15

NAPOLI, 12 FEBBRAIO - Domenica di grande calcio in serie A quest'oggi. Dopo il 2-0 con cui la Roma ha regolato un ottimo Crotone, anche le partite delle 15 regalano goal e spettacolo. Pioggia di reti in Torino-Pescara, con gli abruzzesi che falliscono una spettacolare rimonta da 0-5. Quattro marcature sia a Palermo che a Reggio Emilia.

PALERMO-ATALANTA Continua la maledizione del Renzo Barbera per i rosanero: restano solo quattro i punti conquistati tra le mura amiche in questo campionato. I bergamaschi vanno subito avanti con un colpo di testa di Conti, lesto ad approfittare della distrazione della difesa palermitana e a battere Posavec. Raddoppio firmato Papu Gomez 7 minuti dopo, al 26'. Verso la fine del primo tempo Chochev riaccende le speranze della squadra di casa, trafiggendo Berisha su un preciso traversone di Bruno Henrique. Nella ripresa, però, l'Atalanta chiude i giochi: il talento scuola Milan Bryan Cristante capitalizza l'assist di un ottimo Gomez e scrive la parola fine ad una gara emozionante. Salvezza sempre più lontana per i rosanero, mentre per i bergamaschi inizia ad essere lecito sognare in grande.

INTER-EMPOLI Prosegue la marcia degli uomini di Pioli, bravi a domare un rapido Empoli mettendosi alle spalle la sconfitta dello Stadium. Prima Eder al 14' insacca a porta praticamente vuota un pallone che aveva scavalcato Skorupsky, poi Candreva nel secondo tempo chiude i giochi al 54': cross dell'italo-brasiliano, controllo e pallone alla sinistra del portiere. L'Empoli ci prova dalla lunga distanza, ma la conclusione da oltre 30 metri di Dimarco lambisce solo la traversa. Nel finale l'estremo difensore empolese è costretto agli straordinari prima su Gagliardini e poi su Miranda. Nerazzurri a -6 dal Napoli ed Empoli ancora in acque sicure, anche alla luce delle sconfitte di Palermo e Crotone.

SASSUOLO-CHIEVO Partita subito in salita per i neroverdi costretti in 10 dall'espulsione di Letschert dopo soli 4' per un fallo in area di rigore. Dal dischetto va Inglese ma spreca l'occasione per fare 1-0. A passare in vantaggio sono invece i padroni di casa al 24' con Matri che ribadisce in rete un rimpallo da breve distanza. Al 40', tuttavia, l'attaccante del Chievo si fa perdonare per l'errore precedente e di testa trova il pareggio. E' solo il preludio al one man show di cui si renderà protagonista nel secondo tempo: prima raddoppia al 56', poi al 67' si concede la tripletta personale. I neroverdi, nonostante l'inferiorità numerica, sfiorano il 2-3 con un palo di Ragusa, ma ormai il match è compromesso e gli uomini di Maran riescono quindi ad espugnare il Mapei Stadium ed a portare i tre punti a casa.

TORINO-PESCARA Seconda goleada al passivo consecutiva per gli uomini di Oddo, strapazzati per 5-3 da un Torino stellare, capace addirittura di portarsi avanti per 5-0. Prima Iago Falque, poi Ajeti e Belotti archiviano la pratica già nella prima frazione di gara. Nel secondo tempo Ljiaic e ancora il Gallo firmano il pokerissimo. Il Pescara si sveglia, ma ormai è tardi. Il 5-1 è un'autorete di Ajeti. Poi il trequartista libico Benali sigla una doppietta e fa 5-3, infiammando la partita nel finale. Il risultato tuttavia non si smuove più. Ennesimo passivo pesante per i pescaresi che, nonostante un calcio rapido e divertente, pagano una fase difensiva eccessivamente leggera.



Completeranno il quadro della giornata Sampdoria-Bologna alle 18 e Cagliari-Juventus alle 20.45.



Paolo Fernandes