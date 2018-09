Ventottenne ucciso a coltellate in un\'azienda agricola di Eboli

EBOLI (SALERNO), 13 SETTEMBRE - Un ventottenne di origini indiane, residente da anni in Italia, è stato ucciso a coltellate all’interno di un’azienda agricola di Eboli, in zona Santa Cecilia. Il grave fatto di sangue sarebbe avvenuto intorno alle 3 della scorsa notte, mentre il cadavere è stato trovato questa mattina. A dare l’allarme un connazionale della vittima.

Sul corpo del ventottenne sarebbero state inflitte una decina di coltellate. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Eboli, che hanno perlustrato a lungo la scena del crimine. Nessuna traccia dell’arma del delitto.

È caccia al killer. In queste ore si cerca di ricostruire sia il movente sia l’esatta dinamica dell’azione omicidiaria. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Santa Maria Addolorata. Per stabilire con esattezza le cause del decesso, nelle prossime ore potrebbe essere disposto l’esame autoptico.

Non è escluso che l’aggressione mortale sia avvenuta al termine di un violento litigio, ma la tesi non è stata suffragata dalle autorità preposte che indagano sulla vicenda.

Luigi Cacciatori