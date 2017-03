Vercelli, accoltella per strada l\'ex moglie:la donna è in fin di vita

VERCELLI, 28 MARZO – Sperona l’auto dell’ex moglie e poi l’accoltella ferendola gravemente. E’ accaduto a Borgo Vercelli, in Piemonte. La donna, colpita all’addome e al collo, è in fin di vita nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli, mentre l’ex marito è stato fermato dai carabinieri.



L’uomo ha aspettato l’ex moglie all’uscita dal lavoro, quando lei ha cercato di allontanarsi in auto, lui l’ha speronata. La donna ha allora tentato di fuggire a piedi, ma lui l’ha raggiunta e colpita con un coltello da cucina.

Stando alla ricostruzione dei fatti, i due si erano separati da qualche tempo e lei era tornata a vivere con i genitori, ma l’uomo non aveva accettato la fine della relazione e soprattutto non accettava l’idea che lei potesse portargli via i due figli. Secondo quanto si è appreso, infatti, poche ore prima dell'aggressione l’uomo aveva scritto su Facebook: "Donne di m***a... vi ricordo una cosa sola... toglietemi i miei figli e vi sfracello, non toccate il mio sangue".

In passato l’uomo era già stato diffidato dall’avvicinarsi alla donna per averla maltrattata .



Antonella Sica