Vercelli: ritrovato cadavere in una valigia

VERCELLI, 7 NOVEMBRE - Una valigia contente un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato vicino Alice Castello, al confine tra la provincia di Vercelli e quella di Biella.

L’oggetto contenente il corpo sembrerebbe essere stato rinvenuto nei pressi di una strada che costeggia i campi della zona. Il ritrovamento risale a sabato, in seguito all’annuncio da parte di un cacciatore, ma la procura di Vercelli lo ha reso noto soltanto oggi.

Grazie all’autopsia eseguita sul cadavere, trovato rannicchiato ma integro, non si è potuto stabilire se si trattasse di un uomo o di una donna né tanto meno le cause del decesso.

Gli investigatori hanno avviato una verifica per quanto riguarda le denunce di scomparsa effettuate negli ultimi anni in provincia di Vercelli e in provincia di Biella.

Fonte immagine: www.infooggi.it

Alessio De Angelis