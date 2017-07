Verona, caso di febbre Dengue: ordinata la disinfestazione

VERONA, 27 LUGLIO - Un caso di febbre Dengue si è presentato a Verona, e il sindaco Federico Sboarina ha firmato un'ordinanza di disinfestazione antizanzare in via preventiva nel quartiere di Borgo Trieste.

La febbre Dengue è una febbre virale che viene causata dal morto della zanzara tigre. L'uomo che ha contratto la malattia era appena tornato da un viaggio all'estero.

L'operazione avverrà quindi nel quartiere dove risiede l'uomo, ovvero Borgo Trieste, nel raggio di circa cento metri da via Arnoldo Mondadori. Verranno svolti interventi di larvicidi e adulticidi.

La disinfestazione avverrà domani, 28 luglio, dalle sei del mattino fino al termine della procedura. Durante queste ore il comune raccomanda i residenti di mantenere le finestre della abitazioni chiuse e di spegnere gli impianti di ricambio di aria. Si consiglia inoltre di mantenere gli animali domestici in casa ricoprendo le loro cucce con dei teli, così che possano rimanere riparate.

Dopo l'operazione si consiglia inoltre di lavare per bene tutto ciò che sta all'esterno come i tavoli e le sedie, ma anche, in via precauzionale, i mobili interni.

Chiara Fossati

immagine da ilgazzettino.it