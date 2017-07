Verona: 18enne rischia la paralisi in seguito a torneo di splash volley

VERONA, 15 LUGLIO - Giovedi' sera a Michellorie di Albaredo d’Adige, Verona, una partita di Splash Volley in piscina si è trasformata in dramma per il diciottenne vicentino Simone Carraro.

Il giovane, durante una pausa delle gare del torneo di volley acquatico, sarebbe accidentalmente scivolato all’interno della piscina. Trasportato d’urgenza all’ospedale Borgo Trento di Verona con un trauma vertebrale, ora rischia la paralisi.

Il torneo di Splash Volley si svolge in una piscina gonfiabile di 25 metri per 10, con all’interno 30 centimetri d’acqua. Stando a quanto riportato dal Giornale di Vicenza, intorno alle 22.15 di giovedì sera Simone, componente della squadra 'Nicolò & Amici', stava aspettando con i compagni l’inizio della propria gara, quando sarebbe salito sul bordo della piscina da dove pare sia scivolato per cadere all’interno della piscina e restare immerso in posizione prona.

Il giovane, prontamente soccorso dagli amici, avrebbe lamentato dapprima un dolore alla bocca e poi l’incapacità di muovere una gamba. Sul posto sono giunte due ambulanze con i sanitari a immobilizzare Simone Carraro e trasportarlo all’ospedale Borgo Trento, dove durante la notte è stato operato d’urgenza per ridurre gli esiti di una frattura.

Al momento la prognosi è riservata, il timore è che il giovane possa perdere l’uso delle gambe. Intanto i carabinieri di Minerbe indagano sull'accaduto, ma escludono le responsabilità degli organizzatori del torneo. L’impianto risulterebbe a norma e dotato delle necessarie autorizzazioni.

Luna Isabella



(foto da saracenresortpalermo.com)