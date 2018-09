Verona, nella notte esplode palazzina che ospita migranti. Un ferito

ROMA, 19 SETTEMBRE - Alle 22.45 di ieri sera è esploso il negozio Nuova Moto Felix di via XX settembre a San Martino Buon Albergo (Verona). La deflagrazione ha causato un ferito. Negli appartamenti sopra il negozio erano ospitati alcuni migranti.

L'uomo ferito, che si trovava a passeggio con il cane, è stato colpito dalle vetrate del negozio e portato in ospedale con codice giallo. Sono state evacuate circa 50 persone; sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco e della questura.



I carabinieri e i vigili hanno aperto delle indagini per scoprire le cause dell'esplosione. Nessuna pista è stata esclusa, neanche quella di un attentato. L'ipotesi più diffusa, tuttavia, è quella di uno scoppio causato da alcune attrezzature del negozio. "Poteva essere una strage" ha detto Franco De Santi, sindaco di San Martino.



Gli abitanti degli appartamenti soprastanti il negozio si sono subito riversati in strada. Dopo la paura iniziale, sono stati spostati in alberghi per passare la notte. Il palazzo non era agibile e questa mattina si terranno i primi sopralluoghi.



Ad indagare sulle cause dello scoppio saranno gli operatori dei Niat (nucleo investigativo antincendio territoriale). Per spegnere le fiamme è stato necessario l'intervento dei vigili fino alle 4 di questa mattina.

[Foto: larena.it]



Danilo De Rosa