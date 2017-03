Verso il tutto esaurito per Arturo Brachetti a Reggio e Cosenza. Uno show con 50 nuovi personaggi

Verso il tutto esaurito per Arturo Brachetti a Reggio e Cosenza. Uno show incredibile con 50 nuovi personaggi, da Biancaneve, a Peter Pan e Frozen, da madonna a Michael Jackson

REGGIO CALABRIA, 04 MARZO - Verso il tutto esaurito per la doppia prima assoluta in Calabria di “Solo”, il nuovo fantasmagorico show di Arturo Brachetti, il trasformista più famoso al mondo, che sarà in scena il 10 marzo al Teatro Cilea di Reggio Calabria e il giorno dopo, 11 marzo, al Teatro Rendano di Cosenza. Come lo ha definito lo stesso genio del trasformismo, è il suo spettacolo più surreale di sempre.

Due tir di attrezzatura, impianti, costumi e scenografie, quindici super tecnici, ben 50 nuovi personaggi, sette stanze di una casa magica piena di inimmaginabili sorprese, effetti ad altissima tecnologia tra cui laser e 3D mapping, ombre cinesi e sand-art, una serie di novità assolute, incanteranno gli spettatori per oltre novanta minuti.

In questo incredibile spettacolo mozzafiato, Arturo Brachetti aprirà le porte della sua casa in miniatura, fatta di ricordi e di fantasie; una casa senza luogo e senza tempo, in cui il sopra diventa il sotto e le scale si scendono per salire. Illusione, poesia e magia, si mescoleranno in uno show nato per il pubblico di tutto il mondo. Dopo l’Italia, infatti, Brachetti comincerà il suo giro internazionale.



Tra le stanze di questa casa magica, ci sono quella dell’infanzia, con personaggi come Biancaneve, Peter Pan Frozen, la stanza della musica con Pavarotti, Madonna, Michael Jackson, Elvis Presley, la stanza dei segreti e della fantasia.



“Dentro ciascuno di noi esiste una casa come questa, dove ognuna delle stanze racconta un aspetto diverso del nostro essere. È una casa segreta, senza presente, passato e futuro, in cui conserviamo i sogni e i desideri”, afferma il geniale artista, considerato in molti paesi un autentico mito vivente nel mondo del teatro e della visual performing art.



Gli ultimi biglietti sono in vendita in tutti i punti Ticketone (Reggio: B’art e New Taxi; Cosenza: Inprimafila; Lamezia. Uffici Pegna). Tutte le informazioni sono reperibili al numero telefonico 0968441888 e www.ruggeropegna.it



Con lo show di Arturo Brachetti si apre la trentunesima stagione di spettacoli di Ruggero Pegna, che poi proseguirà con gli appuntamenti di “Fatti di Musica Radio Juke Box 2017”: l’unica tappa in Calabria del tour di J-AX E Fedez del 3 aprile al Palacalafiore di Reggio e la prima volta a Cosenza di Notre Dame De Paris, l’Opera dei Record di Riccardo Cocciante, dal 23 al 25 giugno allo Stadio San Vito/Marulla. Nei prossimi giorni saranno annunciati gli eventi estivi della storica rassegna.



“Ogni anno – afferma Ruggero Pegna – cerco di intercettare e proporre al pubblico calabrese, oltre a spettacoli attesi e di assoluto spessore artistico, anche alcune tra le novità assolute. Il nuovo spettacolo di Brahetti è tra i più belli e suggestivi mai realizzati, di quelli che non si dimenticano per tutta la vita! Mi auguro che anche questa trentunesima edizione sia apprezzata dal pubblico, il vero protagonista di ogni evento”.