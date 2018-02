Verso la notte degli Oscar, i premi Bafta 2018

LONDRA, 19 FEBBRAIO 2018 - Il film di Luca Guadagnino 'Chiamami col tuo nome' strappa un riconoscimento ai Bafta, come migliore sceneggiatura non originale scritta da James Ivory. La pellicola è tratta dal romanzo di Andre Aciman e rappresenta il capitolo finale della trilogia del desiderio del regista siciliano. Il film italiano si presenta alla serata degli Oscar con quattro biglietti da visita impegnativi: miglior film, miglior attore a Timothée Chalamet, miglior sceneggiatura non originale a James Ivory e miglior canzone a Sufjan Stevens per la sua Mistery of Love.

La pellicola più premiata durante la cerimonia alla Royal Albert Hall di Londra è stata 'Tre manifesti a Ebbing, Missouri'. Il film scritto e diretto da Martin McDonagh, con protagonisti Frances McDormand e Woody Harrelson, si è aggiudicato cinque premi: miglior film, miglior film inglese e miglior sceneggiatura originale. McDormand si è imposta come miglior attrice protagonista, mentre Sam Rockwell è stato premiato come miglior attore non protagonista.

Il premio di miglior attore protagonista a Gary Oldman per il ruolo di Winston Churchill, che ha conferito a 'L'ora più buia' anche il premio per miglior make up.



Guillermo Del Toro è stato premiato per la miglior regia nella direzione de 'La forma dell'acqua', che, forte di 12 candidature, si è imposto anche per la miglior colonna sonora al compositore Alexandre Desplat e per la miglior scenografia originale.

A 'Coco', nuovo cartoon Pixar ambientato in un immaginifico paradiso messicano, è andato il premio per il miglior film d'animazione.

Gli Oscar britannici verranno ricordati anche per la scelta delle attrici di presentarsi con abiti neri e spillette sul red carpet in segno di solidarietà per il movimento di Hollywood 'Time's Up' contro le molestie sessuali. In abito verde scuro si è presentata, invece, Kate Middleton, accompagnata dal principe William. Della sua scelta di non vestire un abito nero ha chiacchierato il web, ma essa è legata all'impossibilità di assumere posizioni politiche in cerimonie pubbliche da parte dei membri della Casa Reale.

Proprio durante la giornata di ieri, l'attrice e attivista britannica Emma Watson ha donato un milione di sterline per aiutare le vittime degli abusi sessuali. Si tratta di una delle donazioni più importanti per il nuovo UK Justice and Equality Fund e arriva insieme a una lettera aperta firmata da 200 star del Regno Unito e dell'Irlanda per porre fine alle molestie contro le donne sul posto di lavoro.

Fonte immagine BBC

Claudia Cavaliere