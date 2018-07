Vertice Conte-Di Maio-Tria-Giorgetti: trovata intesa su nomine Cdp

ROMA, 20 LUGLIO - Dopo l'annullamento della riunione di ieri per le nomine alla Cassa depositi e prestiti, presumibilmente per mancanza di accordo sui nomi proposti, pare che nel vertice lampo convocato stamattina a Palazzo Chigi sia stato trovato un accordo.

All’incontro hanno partecipato il Premier, Giuseppe Conte, il Ministro dello Sviluppo e del Lavoro e vicepremier, Luigi Di Maio, il Ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e il Sottosegretario alla Presidenza, Giancarlo Giorgetti.

Secondo alcune voci come amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti sarebbe stato scelto Fabrizio Palermo invece che Dario Scannapieco, voluto da Tria, ma non gradito alla Lega. Probabilmente i dettagli dell’accordo di oggi saranno resi noti all’assemblea di Cdp prevista per il 24 Luglio.

Questa mattina sono arrivate smentite sulle possibili dimissioni del Ministro Tria, definite da Ministero di via XX Settembre “pura fantasia”. Di Maio ha assicurato che non ci sono contrasti interni al governo, semplicemente “il nostro obiettivo è trovare i migliori”, inoltre ha negato che il M5S abbia chiesto a Tria di rimettere il suo incarico.

