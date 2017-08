Vertice sui migranti di Parigi: incontro tra Macron e Gentiloni

PARIGI, 28 AGOSTO – Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha accolto il premier italiano, Paolo Gentiloni, giunto all'Eliseo per partecipare al vertice sui migranti di Parigi.

L’arrivo di Gentiloni è stato preceduto da quello della cancelliera tedesca, Angela Merkel, con la quale Macron ha organizzato un incontro bilaterale prima dell’inizio del vertice. Al summit parteciperanno anche il presidente spagnolo, Mariano Rajoy, il premier libico Fayed Al-Sarraj, nonché l'Alto Rappresentante per la Politica Estera dell'Ue, Federica Mogherini.

L’obiettivo del meeting è quello di cercare una soluzione che possa portare alla chiusura della rotta del Sahel, “bordo del deserto”, usata dai migranti per raggiungere la Libia per giungere poi in Europa. Tra le proposte presentate ci sarebbe quella della creazione di “hotspot” in alcuni paesi africani con l'obiettivo di distinguere i rifugiati dai migranti economici. Macron sostiene che dovrebbero essere implementati in modo da ridurre le traversate, gli sbarchi, nonché aiutare l'Europa nell lavoro di identificazione. I paesi “hotspot” riceveranno in cambio aiuti economici.

Intanto, il presidente francese, sulla situazione italiana, ha dichiarato: “Conosco le sfide che l'Italia affronta per l'immigrazione e ne parleremo. D’altra parte credo che non abbiamo sufficientemente ascoltato il grido d'allarme lanciato dall'Italia”, e continuando, “Parleremo di regole asilo per proteggere gli Stati più sottoposti a questa pressione migratoria, per stabilire regole comuni”. Il premier Gentiloni al suo arrivo ha espresso parole che evidenziano lo spirito di cooperazione tra i due Stati, dichiarando che “L'Italia e la Francia lavoreranno insieme per un'Europa più forte e per la difesa dei cittadini”, poiché, “sono Paesi talmente vicini e talmente amici che sono certo che non solo lavoreremo insieme, ma sarà una gioia lavorare insieme"

Immagine da: tgcom24.mediaset.it

Caterina Apicella