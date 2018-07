Vertice Trump-May sull\'accordo commerciale dopo la Brexit

LONDRA, 13 LUGLIO - "Abbiamo molto di cui discutere, a partire dalla 'special relationship' fra Regno Unito e Usa, che è importante". Queste sono le parole della premier britannica Theresa May all’inizio del vertice con il Presidente americano, Donald Trump, in programma oggi a Chequers, la residenza di campagna del Primo Ministro inglese, a Ellesborough, a 65 chilometri da Londra.

La May chiarisce subito quale siano le motivazioni dell’incontro: "Dobbiamo discutere in particolare delle reali opportunità di questo accordo di libero scambio (bilaterale) quando noi usciremo dall'Ue", oltre che “della politica estera, di difesa e dei temi della sicurezza, su cui lavoriamo davvero a stretto contatto con gli Usa".

Trump cerca di calmare gli animi dopo le polemiche sorte in seguito alla sua intervista pubblicata sul tabloid Sun, dichiarando: "Probabilmente non avevamo mai sviluppato una relazione migliore fra noi".

Il Presidente americano nella sua intervista aveva criticato la “soft Brexit” intrapresa dalla May, elogiando l’ex Ministro degli Esteri Boris Johnson, dimessosi in segno di protesta per la linea della May sull’uscita dall’Ue, e affermando che una linea troppo morbida “probabilmente ucciderebbe” un patto di libero commercio fra Gran Bretagna e Stati Uniti “perché significherebbe per noi continuare a trattare con l’Unione Europea” invece che con il Regno Unito. Inoltre, secondo Trump, il nuovo piano “è molto diverso da quello per cui ha votato la gente. Io avevo detto a Theresa come negoziare ma non mi ha dato retta, non mi ha voluto ascoltare, ha deciso di prendere un’altra strada”.

Il tycoon ha parlato anche di Londra: "Amavo Londra. Non ci vado da molto tempo. Ma quando ti mettono a disagio perché andarci?". Ha dichiarato di essere conoscenza che da stamattina sopra Parliament Square c’è un mega pallone gonfiato che lo raffigura come un bambino con il pannolino e il telefono in mano.

Trump è anche tornato a parlare del sindaco di Londra, Sadiq Khan, dicendo che sta facendo “un pessimo lavoro” sia sul terrorismo che sul controllo del crimine organizzato nella capitale britannica.

Fonte immagine: ilfattoquotidiano.it

Fabio Di Paolo