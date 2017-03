Ordinato sacerdote il giovane lametino Marco Mastroianni [Foto]

LAMEZIA TERME 25 MARZO - Il giovane lametino Marco Mastroianni, appartenente alla parrocchia di Santa Maria Maggiore di Lamezia Terme, è stato ordinato sacerdote dal vescovo Luigi Cantafora della Diocesi di Lamezia Terme nel corso di una solenne concelebrazione eucaristica svoltasi nella cattedrale della città.

Il giovane, di 27 anni, ha studiato al Seminario San Pio X di Catanzaro ed è stato ospite nell'ultimo periodo di formazione del Seminario Minore Pontificio di Roma. Alla fine dei riti caratteristici della liturgia di ordinazione tra cui la promessa di obbedienza nelle mani del vescovo, l’imposizione delle mani, l’unzione crismale, l’abbraccio della pace con gli altri sacerdoti, Marco Mastroianni si è messo, in qualità di sacerdote, al servizio della Chiesa donando se stesso a Dio e ai fratelli.Durante l’omelia il vescovo Cantafora gli ha ricordato la sua missione esortandolo a crescere nella passione per Cristo e per i fratelli. «Sii forte e disponibile ad annunciare l’evangelo della gioia, vero miracolo per il nostro tempo, spesso malato di tristezza. Sappi che in noi e nei nostri successori troverai sempre un sostegno, un’ancora anche in momenti difficili. Di tutto e sempre ringrazia Dio e sii contento e gioioso come Maria per le meraviglie che ha compiuto in te».Il particolare momento ha offerto al Presule l’occasione di soffermarsi sul compito dei sacerdoti che oggi, più che mai, devono allacciare ponti tra Dio e il mondo e essere sentinelle, sempre deste, pronte a guidare il popolo verso Cristo. «Per questo non si può essere veri pastori se ci risparmiamo, se non doniamo noi stessi, tempo, energie, ascolto, parola, pur con le nostre fragilità». Alla fine della concelebrazione eucaristica , alla quale è stato presente anche il vescovo emerito Vincenzo Rimedio, il vescovo Cantafora ha firmato il decreto di istituzione canonica del Monastero “Santa Maria delle Grazie e della Misericordia” a Conflenti, inaugurato ieri pomeriggio con l'ingresso di otto sorelle povere di Santa Chiara in clausura. Le suore clarisse, il giorno precedente l'inizio della clausura, hanno preso parte alla celebrazione eucaristica di ordinazione del sacerdote Marco Mastroianni per pregare per lui insieme alla Chiesa lametina.

Lina Latelli Nucifero