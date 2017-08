Polemica FN contro vescovo Pistoia: "Il razzismo è la negazione del Vangelo"

PISTOIA, 25 AGOSTO - Don Massimo Biancalani commenta così la notizia del presidio programmato dai militanti di Forza Nuova durante la messa domenicale a Vicofalo, in provincia di Pistoia: "Le cose annunciate da Forza Nuova sono stupidaggini, dicono che vogliono vegliare sulla mia effettiva dottrina, ma non sanno di cosa parlano.

Il loro comunicato stampa è farneticante, rispediamo al mittente ogni forma di razzismo - continua il sacerdote - Domenica celebrerò la messa con il vicario della diocesi e a sostenermi ci saranno tantissime persone, amici, parenti e parrocchiani".

La scorsa settimana don Massimo ha pubblicato un post su Facebook, con tanto di foto, nel quale faceva sapere di aver portato alcuni migranti in piscina: l’episodio avrebbe scatenato la polemica contro il sacerdote. Suddetto post avrebbe infatti ricevuto una serie di commenti, anche violenti, contro questa iniziativa, tanto che il profilo di don Massimo sarebbe rimasto bloccato per qualche ora.

"I ragazzi sono rimasti sorpresi dalle cattiverie contro di loro che hanno letto in rete, e ne sono rimasto stupito anche io, alcuni commenti erano inaccettabili", racconta don Massimo secondo cui la situazione starebbe sfuggendo di mano.

"Lo sgombero dei migranti in Piazza Indipendenza a Roma è stato di una violenza inaudita. Siamo di fronte ad un vuoto della politica, una politica che non risponde ai bisogni reali delle persone. Quella dei migranti è una vera e propria emergenza e per questo serve una legge adeguata. L'unico politico che ha un progetto interessante su questo tema è Emma Bonino. Lo straniero non è una persona da cacciare, ma è innanzitutto una persona che ha dei diritti".

Secondo il parroco di Vicofaro, anche la scuola dovrebbe fare la sua parte per agevolare l'integrazione: "Serve maggior coraggio. Più coraggio nel raccontare la buona accoglienza e l'apertura a saper ascoltare. Molti italiani hanno pregiudizi, non si informano e così nascono le incomprensioni e la violenza, soprattutto sui social network".

Don Massimo torna poi a parlare del presidio organizzato per domenica prossima e lancia un appello: "Ai commenti violenti e alle minacce di Forza Nuova rispondo dicendo che noi apriamo le porte a tutti, siamo disponibili al dialogo, ma dico anche che nella Chiesa qualsiasi forma di razzismo è inaccettabile. Il razzismo è la negazione del Vangelo. Punto. Da qui si riparte".

