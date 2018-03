Vessazioni psicofisiche su anziani: 14 operatori indagati nel Reggiano

REGGIO EMILIA, 29 MARZO – Violenza verbale, fisica e deliberata incuria nei confronti degli anziani pazienti in una struttura sanitaria comunale convenzionata dal Servizio Sanitario Nazionale ed accreditata ad una cooperativa locale. Le indagini dell’Arma dei Carabinieri sono scattate in seguito alle denunce dei familiari di alcuni ospitati dopo aver constatato la presenza sui corpi di tracce riconducibili ad abusi e sevizie.

Con l’ausilio delle intercettazioni ambientali audio-visive all’interno della struttura, sono emerse numerose espressioni proprie di vessazioni psicologiche come "stai fermo qua e aspetta la tua ora", "ti lascio in mezzo alla cacca", "arrivo e stai nella piscia", "ti faccio volare fuori dalla finestra come Superman" e fisiche come percosse e colpi al volto che gli inquirenti attribuiscono al personale.

Sono tredici le operatrici socio-sanitarie residenti nel reggiano indagate per reiterati maltrattamenti aggravati sia dall’incapacità difensiva delle vittime sia che questi siano stati compiuti nell’esercizio delle funzioni di pubblico servizio. Per sei OSS è stata disposta dal GIP, su richiesta della Procura di Reggio Emilia, una misura cautelare della sospensione della professione, per le posizioni più gravi, per un periodo che varia dai sei ai dodici mesi. Indagata anche la 35enne coordinatrice della struttura accusata del reato di omissioni di atti d’ufficio.

Cristian D'Aiello

Fonte foto: Today.it