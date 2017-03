Via Indipendenza, Ance Catanzaro dona al Comune il rifacimento dell\'area

CATANZARO, 6 MARZO 2017 - Buone notizie per i cittadini catanzaresi che, grazie all'azione filantropica della sezione locale dell'ANCE - l'associazione nazionale dei costruttori edili - che ha deciso di donare la ristrutturazione dell'area prospiciente la fermata dell'autobus.

"Nei prossimi giorni si procederà alla consegna dell'area di cantiere su cui si realizzerà la ristrutturazione dell'area prospiciente alla fermata degli autobus di via Indipendenza, in Catanzaro, che Ance Catanzaro, anche, nella consapevolezza delle grandi difficoltà finanziare in cui versano gli enti locali, ha voluto donare alla città", scrive in una nota l'associazione dei costruttori catanzaresi.

"Il consiglio direttivo dell'associazione, infatti, ha deliberato di promuovere questa iniziativa benefica - dichiara il Presidente di Ance Catanzaro, Alessandro Caruso - a favore del territorio anche al fine di valorizzare il ruolo dell'imprenditore ed, in particolare, del "costruttore", affermando, con sempre più forza, l'impegno sociale e la vicinanza all'intera comunità territoriale, da parte dell'imprenditoria sana, che vuole e pretende un contesto urbano più decoroso e spazi degni di essere vissuti. A tal proposito - continua Caruso - si è deciso di finanziare, nel quadro di recupero urbano, in corso nella città di Catanzaro, la suddetta operazione di riqualificazione, progettata, gratuitamente, dall'ing. Domenico Angotti al quale rivolgiamo il nostro pubblico ringraziamento".

L'area interessata dall'intervento di rifacimento, di circa 100 mq, si trova a margine del centro storico e ricade in un ambito ad elevata densità edilizia. L'area è il punto di convergenza e scambio tra importanti vie della città quali via Indipendenza, via Mario Greco, via Vercillo, via Milano e piazza Stocco.

L'intervento, assicurano da ANCE, rispetterà l'attuale assetto viario e conserverà la geometria dell'isola pedonale esistente, che sarà completamente rifatta. La scelta dell'impresa esecutrice è avvenuta attraverso una procedura di gara fra tutte le aziende iscritte all'associazione.

Daniele Basili

immagine da unindustriacalabria.it