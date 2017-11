La giunta ha dato il Via libera all’adesione al bando regionale per la valorizzazione del porto di Catanzaro

CATANZARO, 9 NOVEMBRE - Il Comune presenterà una richiesta di finanziamento alla Regione Calabria per interventi mirati alla valorizzazione del porto turistico-peschereccio di Catanzaro. La giunta, nella riunione odierna, su proposta del settore patrimonio, diretto da Andrea Adelchi Ottaviano, ascoltata la relazione dell’assessore Ivan Cardamone, ha dato il via libera all’adesione al bando di attuazione della misura 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” pubblicato dalla Regione Calabria che prevede anche la possibilità di partecipazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

L’amministrazione comunale parteciperà, quindi, al bando con un progetto denominato “Miglioramento della sicurezza, delle condizioni di lavoro e della qualità dell’ambiente marino del porto”, per un valore complessivo di 639mila euro, che prevede i seguenti interventi: ristrutturazione della banchina peschereccia di sottoflutto con posa in opera di sottobanchina galleggiante per il miglior accosto dei motopesca e realizzazione di linea di ancoraggio con trappe, corpi morti e catenarie; ammodernamento ed ampliamento dei posti barca del naviglio minore con realizzazione di pontili galleggianti con ormeggi con trappe, corpi morti e catenarie in corrispondenza del molo di riva; realizzazione di scalo di alaggio e varo per il naviglio minore sulla banchina di riva; realizzazione di isola ecologica per lo stoccaggio ed il recupero dei rifiuti marini; fornitura e posa in opera di gru per alaggio/varo e movimentazione meccanica dei carichi pesanti connessa alla funzionalità del porto di pesca ed all’atterraggio dei motopesca; implementazione di attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto (controllo selettivo degli accessi); acquisto attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti; fornitura e posa in opera di segnali monitori, di emergenza e di sicurezza. Il finanziamento richiesto alla Regione Calabria è pari al 100 per cento dell’importo del progetto proposto.