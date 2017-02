Viaggio da incubo su traghetto per Napoli, passeggeri derubati da gruppo migranti espulsi

NAPOLI, 21 FEBBRAIO - Una notte da dimenticare per i passeggeri della nave Tirrenia Janas partita ieri sera da Cagliari e arrivata in mattinata al porto di Napoli. In molti hanno raccontato di essere stati molestati e derubati da una cinquantina di migranti, saliti a bordo per decreto di espulsione. Il gruppo di extracomunitari avrebbe inoltre messo a soqquadro le cabine.

29 sono i migranti fino ad ora identificati dalla polizia allertata dal comandante della nave per i danni e le proteste verificatesi durante il viaggio. In virtù del decreto di espulsione devono lasciare l’Italia entro sette giorni.

Al vaglio degli inquirenti i filmati del circuito interno di sorveglianza che serviranno per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La compagnia Tirrenia ha così spiegato l’accaduto: «Il passaggio nave del gruppo è stato effettuato secondo le procedure previste dalla legge, implementate dalle autorità di sicurezza di Cagliari. La Compagnia, come sempre in questi casi, sempre più frequenti, ha destinato ai passeggeri stranieri un’area della nave, a garanzia della sicurezza dei passeggeri, non essendo il gruppo accompagnato dalle forze di polizia. Contrariamente a quanto avvenuto in passato, il gruppo ha creato problemi a bordo per tensioni al suo interno che poi si sono ripercosse sui passeggeri».

L’episodio ha subito scatenato l’indignazione del leader della Lega Matteo Salvini che su Twitter ha scritto: «Viaggio da incubo per i passeggeri del traghetto Cagliari-Napoli: una cinquantina di immigrati con il decreto di espulsione hanno devastato le cabine, molestato e derubato i passeggeri. Poi il cattivo per i buonistri nostrani è Salvini... Tutti a casa sul primo barcone»

Dalla Sardegna il coordinatore di Forza Italia Ugo Cappellacci ha così commentato la vicenda: «Governo e Giunta regionale hanno la responsabilità politica delle tensioni avvenute sul traghetto Cagliari-Napoli. La politica dello struzzo del trio Renzi-Pigliaru-Gentiloni ha trasformato la Sardegna in una sorta di camera di compensazione dei flussi di migranti, moltiplicando così i passaggi, i viaggi e le prevedibili tensioni con chi non ha il diritto di restare qui e con chi, pur avendolo, non vede nella nostra terra la destinazione del proprio viaggio».

«È un fatto di gravità inaudita che non dovrà più accadere – ha invece detto l’esponente del Psd’Az e presidente nazionale del Movimento Cristiano Forza Popolare, Marcello Orrù - siamo alla dittatura di queste persone che non riescono a convivere con le altre e che prevaricano con i loro atteggiamenti l’altrui tranquillità. Non se ne può più di questa situazione: i 50 extracomunitari vengano subito caricati su una nave e rispediti in Africa».

[foto: ilmattino.it]

Antonella Sica