Vibo Valentia, migrante spinto contro una porta a vetri: morto

VIBO VALENTIA, 14 FEBBRAIO - E' deceduto in seguito ad uno scontro, un ragazzo di 24 anni originario del Mali, ospite all'interno della struttura di accoglienza di Brognaturo.



Secondo le prime indagini, il giovane maliano, arrivato nei mesi scorsi al porto di Vibo Valentia, avrebbe preso parte ad una lite scoppiata all'interno del residence con altri migranti ospiti, alle 3 di notte.



In seguito al litigio il ventiquattrenne è stato subito soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato presso l'ospedale di Serra San Bruno. Il giovane avrebbe perso la vita intorno alle 6,30 a causa di gravi ferite al torace riportate presumibilmente in seguito a spinte contro una porta a vetri ridotta in frantumi.



Non sono ancora chiare le dinamiche dei fatti, sono in corso, all'interno del centro d'accoglienza, le indagini da parte del commissariato di Polizia del posto.

Alessia Terzo

Immagine da humanitas-scandicci.it