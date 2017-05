Vibo Valentia, omicidio a Mileto: libero il testimone

VIBO VALENTIA, 31 MAGGIO - La Procura della Repubblica di Vibo Valentia non ha disposto alcun provvedimento per il ragazzo di diciannove anni che ieri sera si è presentato in questura per riferire le proprie dichiarazioni riguardo la morte del sedicenne F.P.L. a Mileto.

Secondo alcune indiscrezioni il diciannovenne avrebbe accompagnato con la propria vettura, la vittima e l'artefice dell'omicidio sul luogo del delitto. Il ragazzo, ascoltato dai magistrati e dalle forze dell'ordine sarebbe infine stato rilascito.

In seguito alle prime ricostruzioni dell'accaduto, l'adolescente, artefice dell'omicidio, avrebbe dato un appuntamento alla vittima in una pianura coltivata ad uliveti lontana dal centro abitato per poi sparare tre colpi di pistola.

Il corpo esanime di F.P.L sarebbe stato ritrovato in seguito alle dichiarazioni che lo stesso quindicenne avrebbe fornito costituendosi nella caserma del paese.

Il giovane, attualmente sotto interrogatorio, non avrebbe ancora fornito il movente dell'omicidio.

Alessia Terzo

Immagine da oliolembo.com