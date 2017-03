Vicenza, si sente male a scuola: 18enne stava abortendo per la quarta volta

VICENZA, 8 MARZO: Momenti di paura in una scuola del Vicentino, una giovane 18enne è stata colpita da un malore rendendo necessario l'intervento del 118.

Una volta trasferita presso l'ospedale di San Bortolo è stata fatta l'inverosimile scoperta: la ragazza stava abortendo, per la quarta volta.

In passato, infatti, aveva subito tre interruzioni di gravidanza, quando era ancora minorenne. In tutti i casi avrebbe assunto un farmaco contro gli spasmi addominali che, in grande quantità, provoca l'aborto.

Anche nei tre precedenti episodi era stata curata e denunciata dalla polizia per procurato aborto ma, in relazione all'episodio di ieri, sarebbe stata condannata a 15 giorni di reclusione.

Emanuela Salerno