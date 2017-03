Vicesindaco arrestato per tentata estorsione nel Catanzarese

GIZZERIA (CZ), 30 MARZO. - Il vicesindaco di Gizzeria, l'imprenditore Francesco Argento, e' stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari con l'accusa di tentata estorsione. Con lui e' finito ai domiciliari anche il fratello, Michele Argento.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della compagnia di Lamezia Terme (Cz) e riportato nell'ordinanza firmata dal giudice per le indagini preliminari della citta' calabrese, Carlo Fontanazza, i due imprenditori, titolari di una ditta di autotrasporti, avrebbero chiesto ad un proprio dipendente di firmare le dimissioni dall'incarico per non procedere al pagamento di alcune spettanze. L'uomo avrebbe denunciato il fatto, facendo scattare le indagini. (AGI)