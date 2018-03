Vigilante ucciso: volevano rubargli la pistola

NAPOLI, 17 MARZO - Gli hanno teso un agguato per rubargli l'arma in dotazione. E' questo, secondo gli investigatori, il movente dell'aggressione subita il 3 marzo dal vigilante Francesco Della Corte, morto in seguito alle lesioni riportate.

I poliziotti del Commissariato di Polizia di Scampia, la notte del 3 marzo erano intervenuti in via Ferrovia Piedimonte D'Alife, nei pressi della stazione metropolitana di Piscinola, notando una vettura dellIstituto di vigilanza privata 'Security Service' ed un uomo, successivamente identificato in Della Corte, inginocchiato vicino alla portiera e con il viso insanguinato per una vistosa ferita al cranio. Nell'occasione venne accertato che la vittima era stata selvaggiamente picchiata mentre era intenta a richiudere il cancello della stazione, dopo aver ultimato il giro di perlustrazione: poco lontano, vennero trovati un piede di tavolo in legno e la borsa della guardia giurata, nascosti in un cassonetto per la raccolta differenziata del vetro. Il vigilante fu immediatamente trasportato al Cardarelli, operato al cervello e successivamente posto in stato di coma farmacologico in sala rianimazione: e' deceduto nella nottata di ieri.

Le indagini, svolte ininterrottamente dal personale del Commissariato di Scampia, hanno consentito di arrivare in tempi rapidi all'identificazione dei responsabili della feroce aggressione. Attraverso l'analisi dei video acquisiti e registrati dalle telecamere di sorveglianza e grazie alle captazioni elettroniche ed agli interrogatori di alcuni sospettati, e' stato accertato che i tre minorenni avevano atteso larrivo della guardia giurata presso la stazione metro di Piscinola allo scopo di impossessarsi della sua pistola. Armati di due piedi di un tavolo di legno trovati lungo la strada e sorprendendo il vigilante alle spalle, lo avevano colpito con violenza al capo, lasciandolo quasi esamine sul selciato ma senza riuscire a privarlo della pistola, che luomo teneva ben occultata in una tasca della giacca. I dettagli delloperazione saranno resi noti nel corso di un incontro stampa in programma alle 11 in Questura.