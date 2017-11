Vigili del Fuoco. Catanzaro: corso TAS di primo livello

CATANZARO, 26 NOVEMBRE - Dal 20 al 24 novembre si è svolto presso il comando provinciale dei vigili del fuoco di Catanzaro, un'edizione del corso provinciale per operatori T.A.S. di primo livello (Topografia Applicata al Soccorso), al quale hanno partecipato 7 vigili del fuoco del comando.

Durante le lezioni teoriche in aula, sono stati affrontati argomenti di topografia, cartografia, orientamento, uso della bussola e del G.P.S. Le tecniche acquisite, sono state applicate in ambiente, dove è stata simulata la ricerca di una persona dispersa.La topografia applicata al soccorso evidenzia la professionalità dei Vigili del Fuoco, chiamati sempre più spesso ad intervenire in scenari incidentali dove la gestione dell'intervento esige una risposta rapida e organizzata, per ottenere risultati positivi e dare maggiore sicurezza alla popolazione.Alla fine del corso, il comandante dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, Maurizio Lucia, ha espresso apprezzamenti ai partecipanti ed un vivo ringraziamento agli istruttori per l'impegno prestato.