CATANZARO, 26 DICEMBRE - Nel giorno dell'Epifania il personale operativo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, in collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, organizza la manifestazione di Pompieropoli e, a seguire, giungerà una speciale Befana in abiti speleo alpino fluviali. Non mancate!