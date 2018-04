Vigili del Fuoco: Corso per Operatori NBCR di II° Livello - Catanzaro (Foto-Video)

CATANZARO, 21 APRILE - Dal 09 al 20 Aprile si è svolto, presso il comando provinciale Vigili del Fuoco di Catanzaro, un corso per operatori NBCR (nucleare biologico chimico radiologico) di II livello.

Nei periodi formativi teorico-pratici, gli istruttori nazionali hanno illustrato ai 12 discenti provenienti da tutta la provincia, argomenti riguardanti la radioattività, la chimica convenzionale e quella non convenzionale ed il rischio biologico.



Nella seconda fase i corsisti hanno avuto modo di conoscere ed utilizzare strumenti di rilevamento chimico e radiologico in dotazione al nucleo regionale avanzato del Comando Provinciale, con prove pratiche effettuate in aula, propedeutiche ad un intervento reale.

Lo sversamento di una sostanza tossica da una tubazione, il soccorso di alcuni infortunati ed il riconoscimento ed il recupero di una sostanza chimica in luogo confinato sono stati gli scenari incidentali simulati in cui i discenti si sono cimentati applicando le diverse procedure operative previste.



L’attività formativa si è conclusa positivamente per tutti gli allievi. La commissione esaminatrice è stata presieduta dal comandante provinciale Ing. Maurizio Lucia e dal vicario Ing. Roberto Fasano.