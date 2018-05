Lamezia (Cz): incendio di autoarticolato su A2, intervento dei VVF

LAMEZIA TERME, 14 MAGGIO – Mediante un comunicato stampa ufficiale, i vigili del fuoco hanno segnalato di aver domato un incendio sull’arteria che attraversa l’Italia meridionale, precisamente al km 306 tra gli svincoli di Falerna e Lamezia Terme, sulla carreggiata da percorrere in direzione di Reggio Calabria.

Le fiamme avevano attecchito su un autoarticolato che trasportava tubi per irrigazione in polietilene ed alcune gomme. Accortosi del principio di incendio, che interessava soltanto il carico, il conducente dell’automezzo ha prontamente accostato nella corsia di emergenza, effettuando la manovra di scarico del materiale a bordo della carreggiata. Egli ha in tal modo evitato che il rogo si espandesse e coinvolgesse anche il veicolo, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, intervenuti in breve tempo sul posto.

Fonte immagine: ildolomiti.it