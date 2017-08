Vigili del Fuoco. Grosso incendio alle porte di Catanzaro quartiere Piterà (Foto)

CATANZARO 14 AGOSTO - Dalle ore 16.00 circa, squadre del Comando dei vigili del fuoco di Catanzaro sono alle prese con un grosso incendio divampato in loc. Piterà

Causa dell'incendio, una autovettura in fiamme che transitava su via V. Gattoleo in prossimità della fontana di Piterà, le fiamme si sono immediatamente propagate nella pineta adiacente la strada.



In via precauzionale sono state evacuate alcune abitazioni che potrebbero essere interessate dal fronte di fuoco.

Sul posto fatte confluire squadre della sede centrale, del distaccamento vvf di Sellia Marina e del distaccamento vvf di Chiaravalle Centrale.