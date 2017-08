Vigili del fuoco: rinvenuto fusto sospetto a Gizzeria Lido

GIZZERIA LIDO (CZ) 17 AGOSTO - Alle Ore 17.40 circa sulla spiaggia di Gizzeria Lido contrada Marinella è stato rinvenuto un fusto sospetto. (Sul posto inizialmente i Vigili Urbani che allertavano il Comando Provinciale Vvf di Catanzaro.

La zona interessata è stata prontamente delimitata con nastro segnaletico per garantire sicurezza durante le operazioni. Il nucleo NBCR dei vigili del fuoco, giunto dalla sede centrale di Catanzaro, ha effettuato una verifica di tipo tecnico-strumentale. Dai rilievi effettuati non risulta alcuna traccia di elementi radioattivi ne di sostanze chimiche tossiche o nocive per la popolazione e l'ambiente.

Il fusto, recuperato dai vigili del fuoco è stato consegnato a ditta specializzata per le operazioni di smaltimento... Numerosi i bagnanti incuriositi che si trovavano nelle vicinanze ma nessun problema di ordine pubblico.