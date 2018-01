Vigili del fuoco si trasformano in Angeli per un giovane

LAMEZIA TERME 13 GENNAIO - Una Squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta nel primo pomeriggio, in piazza S. Maria Maggiore per una assistenza a personale sanitario.

Intervento dei vigili è valso a consentire l'accesso nella propria abitazione ad un giovane sedicenne. Quest'ultimo, dimesso dal presidio ospedaliero dopo un importante intervento al ginocchio, non poteva rientrare in casa in quanto essendo la sua abitazione al terzo piano di uno stabile di vecchia costruzione, il vano scala molto angusto non permetteva l'accesso alla barella.

I vigili del fuoco, assicurato il presidio sanitario all'autoscala, provvedevano a sollevare il giovane barellato sino al terzo piano permettendogli l'ingresso dal balcone di casa.

Dimostrazione di gratitudine da parte del giovane e dei familiari per la risoluzione del problema.