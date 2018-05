Gli angeli non dimenticano, il vigile Arianna Badagliacca, salva da grave incidente stradale (Foto)

VARALLO SESIA (VC), 23 MAGGIO - Grave incidente questa mattina sulla strada che collega Greggio ed Arborio. Un camion e un mezzo dei vigili del fuoco sono entrati in contatto finendo entrambi fuori strada, gli angeli non dimenticano chi salva altre vite altrui e a loro volta salvano il Vigile Arianna Badagliacca, in servizio a Varallo Sesia è ricoverata con fratture multiple e la possibile asportazione della milza. Non sembra in pericolo di vita nonostante sia in rianimazione. ora in sala operatoria per ridurre le fratture (a femori, tibia e perone).

La giovane stava arrivando dal Distaccamento di Varallo Sesia, diretta al Comando Provinciale di Viale Aeronautica a Vercelli. Ora Arianna Badagliacca si trova ricoverata all’Ospedale di Novara. Dalle ultime notizie è stata operata ma non è stato necessario asporta la milza.