Vigili del Fuoco si trasformano in angeli, preso al volo aspirante suicida a Roma

ROMA, 17 APRILE - Praticamente un miracolo, quello compiuto questa sera, poco prima delle 20, dai Vigili del Fuoco del Comando di Roma intervenuti in via Lorenzo il Magnifico: hanno preso al volo, mentre erano nel cestello dell'autoscala, un 25enne che si trovava sul parapetto del terrazzo condominiale di un fabbricato di sei piani, intenzionato a lanciarsi nel vuoto.

E' accaduto quando il giovane, convinto a recedere dal suo proposito, ha improvvisamente perso l'equilibrio nel punto dove si trovava. Per sua fortuna in quel momento i vigili che avevano dialogato con lui erano in prossimita', con il cestello, e l'hanno recuperato, per poi affidarlo - una volta che l'autoscala ha riportato tutti a terra' - al personale medico che era sul posto con agenti della Polizia di Stato.