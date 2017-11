Vigilia di Svezia-Italia, prove di 3-5-2 per Ventura. Insigne out?

COVERCIANO, 9 NOVEMBRE - Vigilia di Svezia-Italia, partita di andata dello spareggio per il Mondiale di Russia 2018. Gli azzurri sono attesi domani sera a Stoccolma, per poi ospitare gli svedesi lunedì a San Siro. E in Svezia Ventura sembrerebbe essere intenzionato ad affidarsi al 3-5-2, modulo base dal quale non si scappa (per mancanza di alternative o perchè l’usato sicuro fa sempre comodo, fate voi). In avanti il Ct punterà su due punte vere: la coppia Immobile-Zaza, con quest’ultimo al rientro in nazionale dopo mesi, sulla scia di quanto di buono fatto vedere in Liga con il Valencia.

A rimanere fuori sarebbe dunque, almeno dal primo minuto, Insigne, che partirà dalla panchina e sarà pronto a entrare nella ripresa, sfruttando magari i suoi spunti e la sua freschezza. Una scelta forte quella del Ct, che piace a pochi e che da molti viene interpretata come un segnale della confusione in cui naviga in questo periodo Ventura, costantemente messo alla prova e - dicono i ben informati - con le valigie già pronte. Certo, non andare al mondiale accelererebbe e non poco i saluti tra il Ct e la federazione.

Intanto, la mattinata di ieri è stata spesa dalla Nazionale nella sala video di Coverciano, a studiare soprattutto i calci piazzati degli svedesi e le incursioni di Forsberg, talentino del Lipsia e pericolo numero uno - almeno in apparenza - per gli azzurri. Nel pomeriggio, poi, tutti in campo a provare i movimenti del 3-5-2. Tante certezze e praticamente nessun dubbio, con la Bbc a formare la cerniera difensiva di fronte a Buffon, Parolo-De Rossi-Verratti in mezzo al campo, Candreva e Darmian sugli esterni e poi Zaza-Immobile in avanti. L’attaccante del Valencia è stato alternato spesso a Eder, ma resta nettamente favorito, con un Belotti che difficilmente potrà essere pronto per partire dal primo minuto domani sera. Qualche piccola preoccupazione per Spinazzola, che al termine dell’allenamento di ieri ha accusato un lieve affaticamento muscolare e per questo oggi verrà messo precauzionalmente a riposo.

La Svezia del Ct Andersson dovrebbe invece puntare sul classico 4-4-2, roccioso e compatto, con qualche vecchia conoscenza del nostro campionato. In porta giocherà Olsen, la difesa sarà composta da Lustig, Lindelof, Granqvist e Augustinsson, a centrocampo Durmaz-Ekdal-Johansson-Forsberg, in avanti la coppia Berg-Toivonen. Una squadra veloce e tecnicamente non da buttar via, con una difesa solida. Non sarà facile, e bisognerà fare l’Italia per arrivare in Russia nel prossimo giugno.

Claudio Canzone

Fonte foto: ilfattoquotidiano.it