Villa San Giovanni (RC) Vistosa perdita da autocisterna contenente sostanza altamente infiammabile "etilmetilchetone".

La rottura dell'asse posteriore dell'automezzo in transito, ha procurato un danno alla cisterna con il conseguente sversamento del liquido infiammabile.



Sul posto ad operare il nucleo regionale NBCR dei vigili del fuoco coordinati dal responsabile regionale ing. Rotta Sebastiano.

Le 6 unità NBCR inviate dal comando provinciale di Catanzaro, specializzati nelle operazioni di travaso di sostanze pericolose, sono all'opera da questa mattina per mettere in sicurezza la zona e trasferire la sostanza dalla cisterna incidentata ad una nuova. Le operazioni, attualmente in corso di svolgimento, sono rese ancor più difficoltose dalle condizioni meteo avverse.