Villasimius, bomba esplode in un B&B con tredici ospiti

VILLASIUMIUS, 29 AGOSTO - Attentato nella notte a Villasimius, in Sardegna. Una bomba è stata piazzata davanti alla porta d'ingresso del Bed and Breakfast "Is Axrollixedas" con all'interno tredici ospiti e la titolare. La violenta deflagrazione ha danneggiato l'ingresso, la cucina e l'esterno della struttura ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. I malviventi sarebbero entrati in azione poco prima delle 2 piazzando l’ordigno artigianale davanti alla porta della struttura e fuggendo subito dopo. La potente esplosione ha allarmato tutta la zona.

"Abbiamo sentito un boato – ha dichiarato la titolare della struttura all'ANSA - e siamo corsi tutti a vedere cosa era accaduto. In quel momento nella struttura c'erano due famiglie con i figli, nove persone in totale". Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli artificieri del Comando provinciale dell'Arma.

"Non riesco a spiegarmi le ragioni di questo attentato – ha sottolineato la donna -, a cui un mese fa era stata incendiata l'auto che era parcheggiata davanti alla struttura. I due episodi potrebbero quindi essere collegati e su questo stanno lavorando gli inquirenti.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine vistanet.it)