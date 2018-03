Vimercate, espulso tunisino per terrorismo

VIMERCATE, 6 MARZO 2018 - Un tunisino di 41 anni residente a Vimercate (Monza/Brianza) è stato espulso dal territorio italiano per motivi di sicurezza dello Stato. L'uomo era stato già espulso nel 2015.

Il 24 giugno scorso, il tunisino era stato individuato mentre cercava di rientrare in Italia via mare. Bloccato a Linosa (Agrigento), è stato arrestato perchè doveva scontare una condanna di 7 mesi e 28 giorni per furto aggravato e produzione di sostanze stupefacenti.

Dopo la scarcerazione, lo straniero è stato accompagnato presso il Centro per rimpatri di Torino e da qui è stato accompagnato nel proprio Paese, con un volo decollato da Palermo verso Hammamet.

Sono 26 le espulsioni di persone gravitanti in ambienti dell'estremismo religioso già eseguite nel 2018, 263 in totale dall'1 gennaio 2015 ad oggi.

Il tunisino era tenuto sotto controllo dalle Forze di polizia per i suoi contatti con un connazionale foreign fighter, localizzato in Siria. L'uomo ha anche esternato sentimenti di odio nei confronti dell'Italia, dichiarandosi disponibile a compiere un "gesto eclatante".

Sulla base di queste informazioni, era già stato espulso nel 2015 con un provvedimento del ministro dell'Interno per motivi di sicurezza dello Stato.

Daniele Basili

immagine da questure.poliziadistato.it